Раскрыта первая строчка романа Габриэля Маркеса, который впервые опубликуют через два дня

Роман колумбийского лауреата Нобелевской премии Габриэля Гарсиа Маркеса «Увидимся в августе» — одно из самых ожидаемых литературных произведений года, пишет издание El Tiempo. 6 марта – в день рождения писателя – в продажу поступит эта книга.

Журнал Lengua смог узнать первую строчку романа. «Он вернулся на остров в пятницу, 16 августа, на пароме в три часа дня», — таково первое предложение романа.

Новость о публикации этого произведения Гарсиа Маркеса была подтверждена издательством Penguin Random House прошлой весной. Семья писателя в рамках подготовки к празднованию десятой годовщины его кончины в 2014 году изучила работу, найденную среди его документов в Техасском университете.

Они пришли к выводу, что его следует опубликовать из-за его «многочисленных и очень приятных достоинств», включая «изобретательность, поэзию языка, увлекательное повествование и глубокое понимание людей». Маркес забросил этот роман из-за когнитивных проблем.

В прошлом году сообщалось, что публикация книги стала возможна, когда Техасский университет оцифровал авторские фонды.

До этого были названы самые ожидаемые книги 2024-го.

Ранее Netflix анонсировал начало производства сериала по мотивам романа «Сто лет одиночества».