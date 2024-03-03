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Светлана Бондарчук рассказала о живущем в ее доме мистическом существе

Блогер Светлана Бондарчук заверила, что в ее квартире живет домовой

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Телеведущая и блогер Светлана Бондарчук на YouTube-шоу «Москвичка» рассказала, что в ее квартире живет домовой.

«Тут живет домовой. Я не мистик, я не сумасшедшая, но домовой в этой квартире точно живет. Он принял нас с любовью, и мы как-то с ним договорились. Бывает иногда, что монетки подбрасывает, это нечасто бывает, он как будто проверяет, на связи ли мы с ним», — улыбнулась Бондарчук.

Она призналась, что рада соседству с таким существом. По словам Бондарчук, она считает домового хорошим гостем в доме, однако предпочитает с ним не встречаться лицом к лицу.

Накануне Светлана Бондарчук также назвала самого необычного и знаменитого гостя своей квартиры. Самым странным человеком в ее доме оказался фокусник, который показывал удивительные трюки, которые крайне поразили воображение Бондарчук. Самым же знаменитым, по ее мнению, стал британский дизайнер Стивен Вебстер. По словам Бондарчук, она дружит с супругой Вебстера, они познакомились в ресторане и продолжили общение в квартире блогера.

Ранее Евгений Петросян пошутил про свою травму на концерте в Москве.

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