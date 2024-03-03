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Юрий Лоза не слушал новую песню Пугачевой, но заинтересовался ей

Певец Юрий Лоза признался, что ему интересны новые аранжировки Пугачевой

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Из личного архива Юрия Лозы

Певец и композитор Юрий Лоза в разговоре с NEWS.ru заявил, что еще не слушал новую песню Аллы Пугачевой «Не переживай за меня».

«Пока не слушал и не знаю, послушаю ли позже. Мне как композитору было бы интересно узнать, как это все реализуется сейчас на Западе. Арендуется ли студия, подключаются ли аранжировщики? Или Пугачева сама написала музыку для песни? Тогда она все равно должна была подключать к работе какие-то силы», — предположил Лоза.

Композитор подчеркнул, что Примадонна никогда не занималась аранжировками самостоятельно. По словам Лозы, его интересуют только технические детали нового трека Пугачевой.

Накануне Пугачева выпустила песню впервые за пять лет. В новой композиции «Не беспокойся за меня» артистка призывает своего избранника не волноваться за нее и отмечает, что она «спокойна с ним как никогда».

1 марта Пугачева впервые за 16 лет выпустила новый альбом. В «P.S» вошли 20 песен, записанных с юбилейного концерта артистки в Кремлевском дворце в 2019 году. Позднее исполнительница пообещала поклонникам выпустить свои новые композиции к юбилею. Примадонне исполнится 75 лет 15 апреля.

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