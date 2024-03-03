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Режиссер Круглов рассказал о съемках в Арктике и встрече с белыми медведями

Режиссер Леонид Круглов рассказал, что защищался от белых медведей дронами

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Greenworks

Режиссер Леонид Круглов, который недавно представил новый документальный фильм «В Арктику», рассказал «Фонтанке» об опасности белых медведей.

«Я сталкивался с медведями, с опасностью от них — постоянно. Против медведя не существует сертифицированных средств защиты, как говорит директор заповедника «Остров Врангеля». Официально против них ничего сделать нельзя, но мы открыли одно очень интересное средство», — вспомнил Круглов.

По словам режиссера, крайне эффективным способом защиты от белых медведей являются квадрокоптеры. Он отметил, что в съемочной группе были очень опытные операторы коптеров, которые приспособились запугивать хищников при помощи летательных аппаратов. Когда шоураннеры хотели снять естественное поведение медведей, дрон летел на большой высоте, чтобы зверь не услышал жужжание. В случае опасности же коптер снижался и имитировал нападение на медведя.

«Когда медведь начинает приближаться и уже представляет угрозу, если ему идти прямо в морду на небольшой высоте и так прямо на него немножко напирать, медведь, как правило, уходит», — резюмировал Круглов.

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