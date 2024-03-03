Сергей Соседов отреагировал на новую песню Пугачевой

Музыкальный критик Сергей Соседов в разговоре с aif.ru заявил, что не станет слушать новые песни Аллы Пугачевой.

«Новые песни Пугачевой слушать не хочу, не буду, мне это совсем неинтересно. Мы должны проигнорировать этот альбом и ничего не писать о нем. Имя Пугачевой не должно муссироваться. Оно должно быть забыто», — высказался Соседов.

Он также выразил мнение, что «песенная история Пугачевой окончена», так как артистке не о чем и нечем больше петь.

Накануне стало известно, что Пугачева выпустила песню впервые за пять лет. В новой композиции «Не беспокойся за меня» артистка призывает своего избранника не волноваться за нее и отмечает, что она «спокойна с ним как никогда».

1 марта Пугачева впервые за 16 лет выпустила новый альбом. В «P.S» вошли 20 песен, записанных с юбилейного концерта артистки в Кремлевском дворце в 2019 году. Звукорежиссер Пугачевой Анатолий Лопатин заявил, что эти композиции не записывались на студии.

Позднее исполнительница пообещала поклонникам выпустить свои новые композиции к юбилею. Примадонне исполнится 75 лет 15 апреля.

Ранее Собчак прослезилась из-за новой песни Пугачевой.