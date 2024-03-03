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Экс-балерина Большого театра объяснила, почему не хочет возвращаться в Россию после критики СВО

Балерина Смирнова призналась, что не хочет возвращаться в РФ из-за несвободы

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Бывшая солистка труппы Большого театра Ольга Смирнова в интервью Le Monde объяснила, почему не хочет возвращаться в Россию.

«Я не вижу возможности вернуться в Россию, пока идет противостояние, это заставит меня отказаться от своих слов, а я не хочу этого делать. Я не вернусь в Россию, где нет свободы», — высказалась Смирнова.

По словам танцовщицы, семья не поняла ее решения покинуть Россию, а со своими коллегами она не особо обсуждала свою эмиграцию. Смирнова призналась, что не сталкивалась с ненавистью в других странах, но выразила сожаление из-за мировой тенденции на отмену русской культуры. Балерина посетовала, что страна сейчас изолирована от художественной жизни из-за санкций на гастроли российских артистов.

«Танцоры больше не могут путешествовать. Это очень болезненный процесс. Когда я была частью Большого театра, он был очень открыт для обменов и сотрудничества и в нем кипела артистическая жизнь», — резюмировала Смирнова.

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