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Королева ответила на слухи об увеличении груди

Певица Наташа Королева призналась, что ее грудь выросла к 50 годам

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Global Look Press

Певица Наташа Королева ответила на слухи об увеличении груди, заверив, что не прибегала к помощи пластического хирурга. Об этом артистка рассказала в программе «Центральное телевидение».

«Вот поверьте, что после 50 лет груди появляется много, правда. После 50 лет грудь начинает активно расти, поэтому девочки не переживайте, нагоните», — призналась певица.

По словам Королевой, с возрастом ее грудь увеличилась на два размера. Она также опровергла слухи о своей «загадочной болезни». Она призналась, что в новостях сильно преувеличили ее состояние и отметила, что страдала от «какой-то аллергической реакции». Певица подытожила, что сейчас с ней все в порядке, она здорова.

3 февраля стало известно, что Наташа Королева уехала в США, чтобы отпраздновать день рождения матери Людмилы Порывай. Родительница артистки проживает в Майами.

В середине февраля Королева сообщила, что вернулась в Россию. Она обрадовала поклонников, что привезла майамское солнышко в Москву и анонсировала будущие концерты на родине, которые пройдут в марте и апреле.

Ранее стало известно, что Погребняк поссорилась с Давой из-за Бузовой.

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