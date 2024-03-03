Клава Кока отказывается от женщин-водителей

В райдере певицы Клавы Коки установлено требование, благодаря которому «не допускаются женщины-водители». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В списке также уточняется, что мужчинам за рулем запрещено употреблять снюс и другие вещества, которые воздействуют на сознание. Артистка готова ездить на автомобиле Mercedes S-класса, либо минивэне А-класса с 6 спальными местами.

Организаторы концертов певицы должны разместить ее в гостинице от 4 звезд, в люксовом номере и обязательным room-сервисом. При этом другие участники команды могут проживать в стандартном номере. Также обязательно, чтобы возле выхода артистку ожидала охрана в строго черной одежде. Другие цвета не допускаются. На еду Клава Кока требует 45 тыс. рублей в день, а своей команде — по 17 тыс. рублей.

Согласно документу, в случае форс-мажоров заказчик оплачивает штраф в размере 100% гонорара певицы. Исполнительница зарабатывает на своих концертах в Москве 4 млн рублей, а в других городах — 7 млн рублей.

Недавно стал известен гонорар Тимати на выступлениях. В нем сказано, что рэпер получает 5,5 миллиона рублей за концерт.

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