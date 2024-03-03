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Буланова вспомнила, как познакомилась со своим супругом: «Такого никогда не было»

Певица Татьяна Буланова рассказала, что супруг покорил ее кофе с булочками

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Певица Татьяна Буланова призналась, что обменялась телефонами со своим будущим супругом Валерием Рудневым после первой встречи и всю ночь переписывалась с возлюбленным. Ее слова передает НТВ.

«На следующий день я уезжала в Москву. Он прислал машину, цветы, кофе, булочки какие-то. Это было очень приятно, неожиданно. Это не бриллианты, но настолько забота», — призналась исполнительница.

Она добавила, что она никогда не чувствовала такую заботу от мужчины. Буланова также поделилась, что ее с Рудневым познакомила Анна Семенович.

«Говорит: «Давай сходим, встретимся, я тебя с женихами познакомлю. А я думала, что это ее какие-то поклонники. Увидела там Аню и двух каких-то мужиков», — вспомнила Буланова.

2 июня стало известно, что Буланова вышла замуж за бизнесмена Валерия Руднева. Церемония бракосочетания состоялась на Английской набережной в Санкт-Петербурге. На мероприятии присутствовали друзья, коллеги и родственники пары. Певица Анна Семенович поймала букет невесты на торжестве.

Ранее стало известно, что Бьянка сделала пластическую операцию.

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