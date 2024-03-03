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Ваенга рассказала, что скрывала от мужа: «Боялась, терпела»

Певица Елена Ваенга призналась, что скрывала от мужа покупку коровы

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Руслан Кривобок/РИА Новости

Певица Елена Ваенга 2 марта выступила в Ессентуках, разоткровенничавшись со слушателями. Ее слова передает kp.ru.

«Я корову купила, например. Да, очень хотела. Знаете, я отнеслась к ней как к огромной драгоценности. Это большая ответственность и драгоценность», — призналась артистка.

Ваенга вспомнила, что полгода скрывала корову от родителей и два дня не говорила о покупке супругу. Певица добавила, что назвала своего нового питомца Матильдой.

«Я мужа боялась, два дня терпела, потом в четыре утра, ночью, в темноте сказала: «Рома», — рассказала исполнительница, не уточнив реакцию мужа.

Исполнительница растит сына от барабанщика Романа Садырбаева. Несколько лет певица скрывала личность отца Ивана, а осенью 2016 года артистка официально вышла замуж за музыканта. Ваенга редко дает интервью журналистам и практически не говорит о семейной жизни, она считает достаточным иногда публиковать снимки с родными людьми в соцсетях и рассказывать о значимых событиях.

В январе Ваенга признавалась, что ей пришлось перенести свой концерт, так как вся семья заболела гриппом.

Ранее Боярская вспомнила, как ударила самосвалом первую любовь.

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