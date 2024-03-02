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Бондарчук заявил о планах трансформировать франшизу «Лед»

Режиссер Бондарчук заявил, что не будет четвертой части фильма «Лед»

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Пресс-служба more.tv

Генеральный продюсер франшизы «Льда» Федор Бондарчук заявил в беседе с ТАСС, что четвертой части картины не будет.

«Есть планы пока в этой вселенной немного трансформировать проект», — рассказал Бондарчук.

24 февраля стало известно, что кассовые сборы ленты Юрия Хмельницкого «Лед-3» превысили миллиард рублей за 10 дней в российском прокате. Таким образом картина стала пятым фильмом, собравшим более миллиарда рублей с начала 2024 года.

26 февраля стало известно, что «Лед-3» возглавил кинопрокаты России и СНГ в выходные. Лента собрала 462,5 млн рублей за период с 22 по 25 февраля.

В третьей части франшизы «Лед» героиня Надя выросла и стала фигуристкой, мечтающей о победе на «Кубке льда», как ее мама. Отец Нади, Саша Горин, не одобряет ее спортивные амбиции, опасаясь за ее благополучие. На тренировке Надя встречает молодого хоккеиста из Москвы, в которого влюбляется.

Главные роли в фильме исполнили Анна Савранская и Степан Белозеров. Александр Петров и Мария Аронова вернулись к своим ролям хоккеиста Саши Горина и тренера по фигурному катанию Ирины Шаталиной.

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