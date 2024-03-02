Кожевникова заявила о желании завести пятого ребенка на фоне проблем со здоровьем

Актриса Мария Кожевникова призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что хочет завести пятого ребенка.

Кожевникова уточнила, что давно мечтала о пятерых детях. Актриса уточнила, что желает поправить здоровье, прежде чем вновь беременеть.

«Единственное, я сейчас честно рассказала о том, что происходит с моим здоровьем, но я очень верю в себя, что сейчас все быстро залатаю, преодолею. В общем, мечта о пятерых детках остается. Я очень надеюсь, что я ее смогу воплотить», — поделилась артистка.

В феврале Кожевникова призналась, что у нее возникли проблемы со здоровьем. По словам актрисы, она прошла обследование и услышала неутешительный диагноз. Она уточнила, что ее здоровье ухудшилось, в частности, из-за лишнего веса.

«В общем, у меня предиабет. Есть мнение, что возникает он при нездоровом питании и малоподвижном образе жизни, но я пример того, что это не всегда так! Еще я сдавала генетический тест, где диабет у меня тоже находится в маловероятной зоне риска», — рассказывала актриса.

Кожевникова растит четверых сыновей вместе с бизнесменом Евгением Васильевым: 10-летнего Ивана, 9-летнего Максима, 6-летнего Василия и 4-месячного мальчика, имя которого они пока не раскрывают.

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