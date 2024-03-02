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Менеджер Леонтьева прокомментировал отмену концерта в Дубае

Менеджер Леонтьева заявил, что у певца не был запланирован концерт в Дубае

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Нина Зотина/РИА Новости

Менеджер Валерия Леонтьева опроверг слухи о сорвавшемся концерте певца в Дубае. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Менеджер Леонтьева заявил, что у артиста и так не был назначен никакой концерт в Дубае на май 2024 года. По данным издания, певец отказывается от концертов из-за возраста. Как отмечает Telegram-канал, исполнитель «не выдерживает» выступления на большую публику. Однако артист не против петь на частных мероприятиях и корпоративах.

По данным Shot, Леонтьев готов выступить за 12 миллионов рублей в любой точке мира. Никаких особенных требований к заказчику у певца нет. Для артиста важно, чтобы ему обеспечили комфортные гримерки, кофе, воду и бутерброды.

2 марта Telegram-канал «Дубай. Report» сообщил, что якобы майский концерт певца Валерия Леонтьева отменили в Дубае.

В январе 2024 года Валерий Леонтьев выступил на частном мероприятии в Дубае впервые с 2020 года. По данным kp.ru, гонорар певца за мероприятие составил порядка 10 млн рублей. Исполнитель был на сцене меньше часа.

Ранее Инстасамка раскрыла причину отмены концертов.

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