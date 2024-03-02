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Звезда «Слова пацана» рассказал о кардинальных изменениях после сериала

Актер Леон Кемстач заявил, что повзрослел после съемок в «Слове пацана»

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актер Леон Кемстач признался в беседе с РИА Новости, что кардинально изменился после выхода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Кемстач заявил, что стал значимым человеком в медиасфере после проекта. По словам артиста, он повзрослел и стал более ответственно относиться к жизни. Сейчас, как заявил актер, он понимает, с каким людьми стоит общаться, а с какими нет.

Леон Кемстач сыграл главную роль в сериале «Слово пацана», за которую получил премию телеканала FashionTV «Fashion New Year Awards 2023» в номинации «Актерский прорыв года».

Кемстач также ответил на критику сериала. Он не согласился с мнением, что проект романтизирует бандитизм.

«Люди, которые действительно умные, они посмотрят сериал, посмотрят финал и поймут, что так ни во коем случае делать нельзя», — заявил актер.

Премьера первой серии сериала «Слово пацана» состоялась 8 ноября 2023 года в онлайн-кинотеатрах, а заключительный эпизод вышел 21 декабря. Сценарист проекта Андрей Золотарев отмечал, что понимал вероятный успех картины, однако не ожидал, что масштабы будут настолько большими.

Ранее звезда «Слова пацана» повысил в 2,5 раза гонорар после успеха сериала.

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