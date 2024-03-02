Концерт Леонтьева отменили в Дубае

Концерт певца Валерия Леонтьева отменили в Дубае. Об этом сообщает Telegram-канал «Дубай. Report».

Неизвестна причина, почему выступление Леонтьева не состоится. Концерт должен был пройти в мае 2024 года.

«Его возвращение на сцену произойдет в России, а не Дубае, и скорее уже после СВО (до того --лишь корпоративы)», — сообщает Telegram-канал.

В январе 2024 года Валерий Леонтьев выступил на частном мероприятии в Дубае впервые с 2020 года. По данным kp.ru, гонорар певца за мероприятие составил порядка 10 млн рублей. Исполнитель был на сцене меньше часа.

В ноябре директор Леонтьева Борис Чигирев заявил, что артист может возобновить свою карьеру в 2024 году. Он назвал нынешний год юбилейным для исполнителя, в марте ему исполняется 75 лет. По словам Чигирева, у Леонтьева нет запланированных концертов, однако он не откажется от выступлений на корпоративах, если будут интересные предложения.

В начале января 2023 года близкий друг Леонтьева говорил, что уехавший в США певец за последний год пережил две операции. По его словам, он практически никуда не выходил из своей виллы.

Ранее Алла Пугачева пообещала выпустить новые песни к юбилею.