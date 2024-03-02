Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Концерт Леонтьева отменили в Дубае

«Дубай. Report»: в Дубае отменили концерт Валерия Леонтьева

close
100%
Владимир Родионов/РИА Новости

Концерт певца Валерия Леонтьева отменили в Дубае. Об этом сообщает Telegram-канал «Дубай. Report».

Неизвестна причина, почему выступление Леонтьева не состоится. Концерт должен был пройти в мае 2024 года.

«Его возвращение на сцену произойдет в России, а не Дубае, и скорее уже после СВО (до того --лишь корпоративы)», — сообщает Telegram-канал.

В январе 2024 года Валерий Леонтьев выступил на частном мероприятии в Дубае впервые с 2020 года. По данным kp.ru, гонорар певца за мероприятие составил порядка 10 млн рублей. Исполнитель был на сцене меньше часа.

В ноябре директор Леонтьева Борис Чигирев заявил, что артист может возобновить свою карьеру в 2024 году. Он назвал нынешний год юбилейным для исполнителя, в марте ему исполняется 75 лет. По словам Чигирева, у Леонтьева нет запланированных концертов, однако он не откажется от выступлений на корпоративах, если будут интересные предложения.

В начале января 2023 года близкий друг Леонтьева говорил, что уехавший в США певец за последний год пережил две операции. По его словам, он практически никуда не выходил из своей виллы.

Ранее Алла Пугачева пообещала выпустить новые песни к юбилею.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами