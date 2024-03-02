Бьянка сделала пластическую операцию

Певица Татьяна Липницкая, известная под псевдонимом Бьянка, сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что сделала пластическую операцию.

Бьянка отметила, что операция прошла успешно. На данный момент артистка уже выписалась из больницы. Она восстанавливается дома. Исполнительница похвалила хирурга и персонал клиники. Певица также поблагодарила поклонников и друзей за поддержку.

«Здесь классный наркоз. Человек не делает — он лепит! Лепит, так как вы хотите. Так, как вам нравится. То, о чем вы всегда мечтали», — поделилась звезда.

Липницкая пообещала показать результаты пластики в скором времени.

В феврале Бьянка сообщила, что готовится к операции — липосакции живота и увеличению ягодиц собственным жиром.

В январе Липницкая рассказала, что похудела на 32 килограмма с помощью эндокринолога. Артистка регулярно посещала клинику, в которой ей назначили лечение гормональных проблем. В больнице она делала специальные капельницы с витаминами, чтобы хорошо себя чувствовать. По словам артистки, такие процедуры также выводят лишнюю жидкость из организма. Бьянка также занимается спортом, ходит на лечебную физкультуру и плавает в бассейне.

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