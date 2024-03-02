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Гребенщиков рассказал, как ему перепадало от Пугачевой

Певец Гребенщиков заявил, что ему льстили ругательства Пугачевой

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певец Михаил Гребенщиков признался в беседе с NEWS.ru, что ему «перепадало» от артистки Аллы Пугачевой.

Гребенщиков признался, что было «страшно», когда Пугачева начинала ругаться. При этом он считает артистку справедливым и мудрым человеком с хорошим чувством юмора. Певец заявил, что для него было важно сотрудничество с Примадонной. Он отметил, что гордится работой с ней.

«Все время бывали какие-то невзаимопонимания: то микрофон отключен, то еще что-то, и мне перепадало. Но это были рабочие моменты. Мне, наоборот, было лестно, что на меня Алла Борисовна ругается», — поделился исполнитель.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. Певица обратилась к своим критикам и недоброжелателям после отъезда из России и призыва внести ее в реестр иностранных агентов вслед за супругом. 1 марта 2024 года артистка впервые за 16 лет выпустила новый альбом.

В альбом «P.S» вошли 20 песен, записанных с юбилейного концерта артистки в Кремлевском дворце в 2019 году. Звукорежиссер Пугачевой Анатолий Лопатин заявил, что эти композиции не записывались на студии.

Ранее новый альбом Пугачевой назвали имитацией деятельности.

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