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«Бледная тень»: Кушанашвили пожалел Лолиту после «голой» вечеринки

Журналист Кушанашвили заявил, что от певицы Лолиты осталась бледная тень

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Журналист Отар Кушанашвили пожалел певицу Лолиту Милявскую после того, как она столкнулась с негласным бойкотом из-за «голой» вечеринки блогерши Анастасии Ивлеевой. Об этом он порассуждал в своей передаче «Каково?!».

Он сравнил положение Милявской с положением Филиппа Киркорова, который после аналогичного бойкота сменил стиль одежды и посетил Донбасс.

«Лолиты Милявской больше нет. Есть лишь бледная тень, которая вовремя не совершила маневр, как это сделал Филипп Киркоров», — сказал он.

По мнению Кушанашвили, спокойные посты, которые Милявская пишет о своей жизни на пенсии — это пыль в глаза.

«Ее спокойствие — это прикрытие того, что она считает жизнь проигранной. Проиграла ли она жизнь? Мне кажется, да», — рассуждает журналист.

Он также высказал непонимание того, почему за Лолиту почти не заступились другие знаменитости.

Накануне Милявская уехала из России на свою «дальнюю дачу» в Болгарию. Она показала видео со своего сада за границей и похвасталась елью, которую успела подрезать по приезде.

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