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Умер артист БДТ Валерий Ивченко

В Санкт-Петербурге скончался актер Валерий Ивченко

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Телеграм-канал «БДТ им. Г.А. Товстоногова»

Актер Валерий Ивченко скончался в Санкт-Петербурге в возрасте 84 лет. О смерти артиста сообщили в Telegram-канале Большого драматического театра (БДТ) им. Товстоногова.

В пресс-службе театра уточнили, что народный артист России и Украины умер 2 марта.

Валерий Ивченко родился на Украине в городе Купянске Харьковской области. В 1978 году окончил режиссерский факультет Киевского государственного института театрального искусства им. И. К. Карпенко-Карого. С 1960 по 1983 год играл в украинских театрах, в 1983 году был приглашен в труппу БДТ.

В последние годы был занят в двух спектакля БДТ — «Алисе» Андрея Могучего по мотивам произведений Льюиса Кэрролла и «Кроткой» — собственном моноспектакле по повести Федора Достоевского.

Играл в фильмах «Замри, умри, воскресни», «Сирано де Бержерак», сериалах «Крот 2» и «Брежнев» и др.

В 2015 году Ивченко был удостоен благодарности Президента России.

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