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«Превозмогая боль»: Лада Дэнс рассказала о восстановлении после ДТП

Певица Лада Дэнс: реабилитацию начала еще на больничной койке

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Личный архив

Певица Лада Дэнс рассказала о реабилитации после прошлогоднего ДТП. О восстановлении она поговорила с aif.ru.

«Я вообще не привыкла долго болеть, поэтому реа­билитацию начала еще на больничной койке. Помимо восстановительных процедур выполняла несложные упражнения», — призналась она.

По словам артистки, как только она смогла вставать и передвигаться на костылях, отправилась в спортзал недалеко от ее палаты, где занималась вместе с инструктором на современных тренажерах.

«И достаточно быстро пошла на поправку, потому что, когда ты запускаешь свой организм, он сам помогает тебе выкарабкаться из сложной ситуации. Нужно заниматься, превозмогая боль», — вспоминает она.

Лада Дэнс не скрывает, что первый месяц после больницы боялась даже сидеть на заднем сиденье автомобиля, но сейчас водит сама.

Она добавила, что хотела как можно быст­рее вернуться к работе и спорту, чтобы не чувст­вовать себя неполноценной. Самым сложным для звезды стал бег, но сейчас она уже может и бегать, и заниматься на пилоне, в бассейне, йогой и танцами.

Накануне Лада Дэнс выступила на шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!»

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