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Джигурда устроил дебош в букмекерской конторе после выигрыша

Актер Джигурда упал со стола в букмекерской конторе

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Телеграм-канал «MADS»

Актер Никита Джигурда устроил погром в клубе букмекерской компании после выигрыша. Об этом сообщает Telegram-канал MADS.

Как можно заключить из записей с камер видеонаблюдения, у актера зашла крупная ставка, после чего он начал кричать, вскочил на стол и упал с него, подходил общаться с персоналом.

Источник канала утверждает, что выигрыш Джигурде все равно выплатили.

В начале года Джигурда оказался в центре еще одного скандала: в сети появилось видео, на котором балерина Анастасия Волочкова танцует с ним под песню Успенской «Гитара». В танце актер встал на колени, резко сдернул с балерины штаны, приник к низу ее живота, а после взял Волочкову за грудь. После этого Волочкова заявила, что Джигурда заранее подготовил эту провокацию, а он — что давно перестал общаться со звездой.

Накануне в Кунцевском районном суде начали рассмотрение нового иска к актеру и шоумену Никите Джигурде.

Согласно информации издания, сестра миллионерши Людмилы Браташ Светлана Романова снова подала в суд на Джигурду. Она пытается помешать актеру и его семье получить наследство ушедшей Браташ.

Ранее Елизавета Боярская рассказала, чем хотела заниматься вместо актерства.

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