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Боярская рассказала, чем хотела заниматься вместо актерства

Актриса Боярская призналась, что мечтала стюардессой или модельером

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Актриса Елизавета Боярская призналась, что в детстве вместо актерства хотела изучить другие профессии. Об этом она рассказала в интервью на YouTube-канале «Света вокруг света».

По словам звезды, она считала профессию несерьезной, а популярность отца ей казалась скорее минусом, чем плюсом. Вместо карьеры актрисы Боярская мечтала о работе стюардессой, модельером или учительницей.

«Я за кулисами вращалась все время у родителей в театре, но у меня был какой-то дикий скепсис по отношению ко всему, что делают родители. Мне казалось это ужасно несерьезным, я этого стеснялась», — сказала она.

Боярская добавила, что стюардессой хотела быть, потому что всегда считала представительниц этой профессии красивыми, а о профессии модельера мечтала несмотря на неумение рисовать.

Накануне Боярская рассказала, как ее муж Максим Матвеев готовится к ролям в кино.

В качестве примера артистка привела сериал «Мосгаз. Последнее дело Черкасова», где Матвеев сыграл старого маньяка Вихрова. По словам Боярской, супруг звонил ей и говорил скрипучим голосом.

Ранее Рианна спела на индийской свадьбе.

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