Сборы «Мастера и Маргариты» в РФ превысили 2 млрд рублей

Кассовые сборы фильма «Мастер и Маргарита» в РФ превысили 2 млрд рублей. Об этом пишут «Ведомости».

Это первый фильм с возрастным рейтингом «18+», который смог преодолеть отметку в 2 млрд рублей сборов в российском прокате и 11-м фильмом, который смог достичь таких сборов за всю историю киноиндустрии в РФ.

Причиной успеха картины называют популярность оригинального романа, качество самой картины, убедительный мелодраматизм, интересную попытку деконструкции первоначального сюжета, а также химию между главными героями, которых играют актеры, являющиеся супругами в жизни — Юлия Снигирь и Евгений Цыганов.

До этого спрос на книги «Мастер и Маргарита» в России подскочил в три раза на фоне выхода одноименной картины. Помимо этого, спрос подскочил и на другие произведения Михаила Булгакова, а также на различную атрибутику с героями и цитатами из романа.

Ранее Константин Хабенский оценил новый фильм «Мастер и Маргарита».