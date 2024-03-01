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Стилист Адель поможет Меган Маркл вернуться в Голливуд

Меган Маркл наняла стилиста Адель для перезапуска карьеры в Голливуде

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POOL/Reuters

Герцогиня Сассекская и актриса Меган Маркл наняла стилистку певицы Адель. Об этом сообщила фэшн-журналистка Лорен Шерман.

Шерман предположила, что супруга британского принца Гарри пошла на это для перезапуска карьеры в Голливуде.

Эксперт указала на то, что во время жизни в королевской семье Маркл запрещено было пользоваться услугами стилиста. Теперь 42-летняя звезда будет работать со стилисткой Джейми Мизрахи, которая до этого также разрабатывала стиль Дженнифер Лоуренс и Райли Кио.

По словам Шерман, Маркл предстоит «сменить вечерние платья на льняные брюки».

Накануне звезда «Форс-мажоров» Патрик Дж. Адамс, избранницу которого Маркл играла семь лет в сериале «Форс-мажоры», признался, что не общается с ней. При этом и Адамс с женой, и актрисы Джина Торрес и Сара Рафферти, также игравшие в сериале, были гостями свадьбы Меган Маркл и принца Гарри в 2018 году.

«Ноль. Нет, никакой коммуникации», — сказал он.

Ранее стало известно о многомиллионном заработке Александра Реввы и убытках Воли.

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