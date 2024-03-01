Свояченицу Джастина Бибера арестовали за драку использованным тампоном

Сестру модели Хейли Бибер Алайю Болдуин арестовали в Саванне (Джорджия, США) за драку с применением использованного тампона. Об этом сообщает TMZ.

Хозяин бара позвонил полицейским и пожаловался, что свояченица певца Джастина Бибера нападает на персонал заведения и отказывается его покидать.

О попытках физического насилия прибывшим правоохранителям сообщили два охранника и девушка-бармен. По их словам, Алайя пыталась зайти в туалет для персонала, возмутилась отказу, а после вырвала клок волос у одного из охранников и пнула в пах второго, пытавшегося ее успокоить.

Девушка-бармен попыталась уговорить Алайю выйти из туалета, на что женщина заявила, что ее тошнит и ей нужно сменить тампон. Когда бармен попыталась войти, Алайя бросила в нее тампон.

Полицейским Болдуин рассказала, что действовала в рамках самозащиты. Ее арестовали по обвинению в нападении и незаконном проникновении на частную территорию.

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