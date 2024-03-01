«Кооператив «Судорога»: Максим Галкин* о Бабкиной и Газманове

Шоумен Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) во время концерта в США раскритиковал артистов Российской музыкальной ассоциации. Об этом сообщает aif.ru.

Он напомнил, что в ассоциацию вошли Григорий Лепс, Надежда Бабкина, Олег Газманов и Лариса Долина. Средний возраст членов ассоциации, по его словам, составляет более 70 лет, поэтому ее логичнее было бы назвать «кооперативом «Судорога», уверен Галкин.

Российскую музыкальную ассоциацию создали в мае 2022 года. По словам певца Николая Баскова, предприятие должно было объединить выступающих против отмены русской культуры артистов.

«Мы постоянно видим в СМИ сообщения о том, что сняли из репертуара музыку наших композиторов, спектакли наших литераторов, запрещают концерты многих наших артистов. Все это по признаку национальности», — объяснял он необходимость объединения.

Накануне активист Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с требованием лишить Галкина замка в деревне Грязь.

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