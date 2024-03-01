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Вещи группы Дятлова впервые показали на выставке

В Екатеринбурге открылась выставка вещей, принадлежавших группе Дятлова

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Музей истории Екатеринбурга и фонд «Памяти группы Дятлова»

В музее истории Екатеринбурга открылась выставка, посвященную 65-летию трагедии группы Дятлова «Как живые. Группа Дятлова». Об этом сообщает e1.ru.

Экспозиция посвящена событиям 1959 года, когда на Северном Урале пропала группа туристов под руководством Евгения Дятлова. Студентов и выпускников УПИ не стало при загадочных обстоятельствах в ночь на 2 февраля в окрестностях горы Холатчахль.

В музее представлены предметы, найденные на перевале: батареи от радиостанции, музыкальные инструменты, одежда, обломки лыжных креплений и лыжной палки, плоскогубцы.

Здесь также есть оригиналы исторических документов: дневники, открытки, письма участников похода, записки и телеграммы.

Вокруг исчезновения группы Дятлова возникло множество мистификаций: сброс бомбы американским разведывательным самолетом, сорванная спецоперация КГБ, нападение йети. Современные ученые считают, что совокупность факторов могла привести к сходу необычной мини-лавины, малозаметной для наблюдателя.

Ранее актер Никита Кологривый рассказал о проплаченной политике против него.

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