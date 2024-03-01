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Стал известен срок беременности звезды «Сладкой жизни»

КП: актриса Шумакова находится на восьмом месяце беременности

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Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

Звезда сериала «Сладкая жизнь» Мария Шумакова находится на восьмом месяце беременности. Срок беременности актрисы стал известен изданию kp.ru.

Беременная Шумакова 29 февраля вышла в свет на показ коллекции российского семейного бренда SELA, созданного в коллаборации с Главным ботаническим садом РАН. Гости вчера поздравляли Шумакову со скорым пополнением.

Издание выяснило, что Шумакова находится на восьмом месяце беременности, а роды состоятся уже в апреле.

Кроме того, стало известно, что актриса собирается рожать в Клиническом госпитале Лапино, где появились дети многих отечественных звезд. Недавно там родила четвертого ребенка супруга Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко. Контракт на роды обойдется Шумаковой в 600-800 тысяч рублей.

Отец будущего ребенка — PR-агент Вячеслав Гусев, брак с которым актриса заключила в 2022 году.

О беременности Шумакова заявила в конце 2023 года. Она призналась , что ждет мальчика и планирует назвать его Леонидом.

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