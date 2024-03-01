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Моргенштерн* обжаловал в суде третий иноагентский штраф

Рэпер Моргенштерн обжаловал третий штраф за маркировку иноагента

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morgen_shtern/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) обжаловал третий иноагентский штраф, назначенный в начале года за отсутствие маркировки иностранного агента в социальных сетях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

В суде подтвердили, что от Моргенштерна поступила апелляционная жалоба на постановление по делу об административном правонарушении.

Артист оспаривает штраф в размере 50 тысяч рублей. Также Мосгорсуд 21 марта проверит законность еще одного штрафа Моргенштерну — в 40 тысяч рублей. Это было его первое административное наказание за неуказание статуса иностранного агента в публикациях в интернете.

В феврале Мосгорсуд утвердил другой штраф музыканту на за непредоставление декларации о доходах и расходах в Минюст.

За неоднократное нарушение закона о деятельности иностранных агентов Моргенштерну может грозить уголовная ответственность.

Поводом для признания музыканта иноагентом в мае 2022 года послужили политические посты в Telegram-канале и ролики в YouTube за которые рэпер получил более 29 миллионов рублей с 2020 по 2022 год от зарегистрированной в Израиле компании Yoola Labs Ltd.

Накануне глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина на встрече со школьниками и студентами в Тюмени заявила, что Моргенштерн может вернуться в Россию.

Ранее стало известно, что Ваня Дмитриенко и Катя Лель споют с участниками «Новой Фабрики звезд».

*  признан в РФ иностранным агентом
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