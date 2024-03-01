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«Зоопарк» теперь вместе»: умер последний участник группы Майка Науменко

Умер экс-участник группы «Зоопарк» Валерий Кирилов

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Ценители группы «Зоопарк»/VK

Скончался последний из остававшихся в живых участник рок-группы «Зоопарк» Валерий Кирилов. Об этом 1 марта сообщили администраторы посвященной коллективу страницы «ВКонтакте» «Ценители группы «Зоопарк».

«Друзья, сегодня ушел Валерка. В первый день весны, в 9-45. <...> «Зоопарк» теперь вместе», — написали они.

Авторы сообщения также попросили о финансовой помощи для того, чтобы исполнить последнюю волю Кирилова — быть похороненным на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге рядом с могилой фронтмена «Зоопарка» Майка Науменко.

Когда состоятся похороны, пока неизвестно.

Накануне в США на 32-м году жизни от редкой формы рака скончалась певица Кэт Дженис. В январе она прославилась в соцсетях, попросив пользователей сохранять ее песню. Она объяснила, что оформила на семилетнего сына все права на свою музыку, чтобы продолжить обеспечивать его после своей смерти. Брат певицы сообщил, что она оставила прощальное письмо и несколько песен, которые он еще выпустит.

Ранее стала известна причина смерти актера Игоря Капатова.

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