«Зоопарк» теперь вместе»: умер последний участник группы Майка Науменко

Скончался последний из остававшихся в живых участник рок-группы «Зоопарк» Валерий Кирилов. Об этом 1 марта сообщили администраторы посвященной коллективу страницы «ВКонтакте» «Ценители группы «Зоопарк».

«Друзья, сегодня ушел Валерка. В первый день весны, в 9-45. <...> «Зоопарк» теперь вместе», — написали они.

Авторы сообщения также попросили о финансовой помощи для того, чтобы исполнить последнюю волю Кирилова — быть похороненным на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге рядом с могилой фронтмена «Зоопарка» Майка Науменко.

Когда состоятся похороны, пока неизвестно.

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