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В Петербурге выделили 2,5 миллиона рублей на билеты на концерт Орбакайте

«Фонтанка»: в Петербурге раздадут билеты на концерт певицы Орбакайте

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Часть билетов на концерт Кристины Орбакайте в петербургском БКЗ «Октябрьский» жителям раздадут от администрации муниципального округа «Левашово». Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на сайт госзакупок.

Из местного бюджета на закупку билетов выделено больше 2,5 миллиона рублей. Сколько именно выкупили билетов, не уточняется.

Администрация поселка Усть-Ижора под Петербургом также планировала потратить почти миллион рублей бюджетных средств, чтобы приобрести 300 билетов на концерт певицы Кристины Орбакайте в БКЗ «Октябрьский», однако в местной администрации в беседе с изданием подтвердили, что контракт прекращен, потому что «так нельзя».

Недавно отменились почти все концерты Орбакайте в российских городах. Так, организаторы и концертного зала Fesco Hall сообщили о решении отметить выступление певицы во Владивостоке, которое было запланировано на 19 марта. Причиной, по данным СМИ, стало обращения активистов из организации «Культурный фронт России». До этого организатор выступлений Сергей Зайцев сообщал о том, что выступления артистки в Благовещенске и Хабаровске перенесли на неопределенные даты. Концерты Орбакайте в Благовещенске должны были состояться 15 и 16 марта, а в Хабаровске — 18 марта.

В Санкт-Петербурге концерт Орбакайте запланирован на 3 марта в БКЗ «Октябрьский». Также певица выступит в Москве.

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