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Еще одно уголовное дело против Лерчек прекращено

Прекращено уголовное дело против блогерши Лерчек о легализации денежных средств

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ler_chek/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Все уголовные дела в отношении блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) закрыты. Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на партнера уголовно-правовой практики АБ ЕПАМ Константина Третьякова.

Еще одно дело было закрыто в связи с отсутствием состава преступления, рассказал он.

Третьяков уточнил, что дело о легализации денежных средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере возбудили о в отношении четы Чекалиных в марте 2023 года, а закрыто оно было 1 марта 2024 года.

«Со счетов и имущества супругов снят арест», — заключил адвокат.

В декабре 2023 года Чекалины полностью погасили долг перед государством — они выплатили около порядка 500 миллионов рублей долга, штрафов и пени. Тогда было прекращено уголовное дело о неуплате налогов в отношении них, ограничения на перемещения и пользование интернетом с блогеров сняли.

Ранее Чекалина намекнула на то, что из-за судов переживает сложный период в браке с мужем Артемом.

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