Инстасамка будет выступать только в ночных клубах с пометкой 18+

Певица Инстасамка (настоящее имя — Дарья Зотеева) отменила свой тур по России и планирует выступать ближайший год только в ночных клубах. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, которую подтвердил и менеджер артистки, сейчас Зотеева планирует кардинально изменить имидж. Девушка хочет представить свой «более взрослый» образ в 2025 году, и тогда же Зотеева возобновит концертную деятельность.

Mash отмечает, что концерты Инстасамки уже отменили в регионах после жалоб активистов, раскритиковавших исполнительницу за образ и аморальность в текстах. При этом Зотеева, отмечает канал, сама поддержала отмену своих выступлений.

26 февраля стало известно, что с Инстасамки хотят взыскать 150 млн рублей моральной компенсации. В одном из интервью Инстасамка сказала, что «психологи — скам». По мнению рэперши, психологи разводят на деньги людей, которые сами могут справиться со своими проблемами. По информации журналистов, специалистка Ольга оскорбилась словами артистки и решила подать на нее в суд. Женщина хочет взыскать с Инстасамки 150 млн рублей моральной компенсации.

Ранее продюсер рассказал, почему Лобода не прижилась на Украине.