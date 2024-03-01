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Чулпан Хаматова о переезде из России: «Была готова к худшему»

Актриса Чулпан Хаматова призналась, что была готова работать таксистом в Латвии

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ЗЫГАРЬ/YouTube

Актриса Чулпан Хаматова призналась, что была готова к худшему, когда решила уехать из России в Латвию. Этим артистка поделилась в YouTube-беседе с журналисткой Елизаветой Осетинской (признана в РФ иностранным агентом).

«Если ты хочешь, чтобы у твоих детей был кусок хлеба и какая-то одежда, то значит ты будешь работать таксистом, курьером, преподавать частные уроки по актерскому мастерству — кем угодно...» — заявила актриса.

Она отметила, что была приятно удивлена, когда ее карьера сложилась в эмиграции. По словам Хаматовой, уезжая, она отдавала себе отчет, что эмигрантов никто не ждет и они никому не нужны за границей. Актриса отметила, что еще до эмиграции из России она жила три года в Германии. У нее был опыт того, что известной в одной стране артистке приходится доказывать свой профессионализм на другом месте.

«Очевидно, что если ты не голливудская звезда, либо актриса мирового масштаба, то твои заслуги обнуляются. Поэтому когда они опять обнулились, то я была к этому готова», — призналась Хаматова.

Актриса Чулпан Хаматова уехала из России после начала спецоперации на Украине. Сейчас актриса проживает в Латвии и выступает в Новом рижском театре.

Ранее Назаров сравнил Бориса Акунина (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) с «жучком-вредителем» из-за критики России.

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