Продюсер рассказал, почему эстонка Анна Вески не гастролирует по России

Продюсер Сергей Лавров в беседе с mk.ru рассказал, что советская и эстонская певица Анна Вески отказалась от гастролей в России из-за того, что артистка не востребована у российского слушателя.

«Так получилось, что народ на нее у нас особо не ходил. Просто у Анне акцент специфический. Многие воспринимали это как коверканье русского языка», — заявил эксперт.

По словам Лаврова, еще до СВО Вески появлялась на российской сцене лишь на сборных концертах, наподобие дискотеки 80-х. При этом продюсер назвал певицу неплохим человеком в отличие от ее коллеги Лаймы Вайкуле. Он подчеркнул, что не слышал от исполнительницы критики в адрес россиян.

Певица Анна Вески стала известной на территории СССР после выхода хита «Королева розового сада» в 1980 году. Также в багаже у артисты такие известные композиции, как «Позади крутой поворот» и «Листья ушедшего лета». Всего артистка выпустила порядка 29 альбом на русском и эстонском языках.

Накануне продюсер Сергей Лавров предположил, что певцу Леониду Агутину и его супруге Анжелике Варум, не угрожает «отмена» в России. По словам эксперта, звездная пара ведет себя спокойно, не вызывающе, и не раздражают поклонников.

Ранее критик сравнил Пугачеву с Челентано и призвал не списывать ее со счетов.