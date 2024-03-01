Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Продюсер рассказал, почему эстонка Анна Вески не гастролирует по России

Продюсер Лавров: певица Анна Вески не востребована в России из-за акцента

close
100%
Вольдемар Мааск/РИА Новости

Продюсер Сергей Лавров в беседе с mk.ru рассказал, что советская и эстонская певица Анна Вески отказалась от гастролей в России из-за того, что артистка не востребована у российского слушателя.

«Так получилось, что народ на нее у нас особо не ходил. Просто у Анне акцент специфический. Многие воспринимали это как коверканье русского языка», — заявил эксперт.

По словам Лаврова, еще до СВО Вески появлялась на российской сцене лишь на сборных концертах, наподобие дискотеки 80-х. При этом продюсер назвал певицу неплохим человеком в отличие от ее коллеги Лаймы Вайкуле. Он подчеркнул, что не слышал от исполнительницы критики в адрес россиян.

Певица Анна Вески стала известной на территории СССР после выхода хита «Королева розового сада» в 1980 году. Также в багаже у артисты такие известные композиции, как «Позади крутой поворот» и «Листья ушедшего лета». Всего артистка выпустила порядка 29 альбом на русском и эстонском языках.

Накануне продюсер Сергей Лавров предположил, что певцу Леониду Агутину и его супруге Анжелике Варум, не угрожает «отмена» в России. По словам эксперта, звездная пара ведет себя спокойно, не вызывающе, и не раздражают поклонников.

Ранее критик сравнил Пугачеву с Челентано и призвал не списывать ее со счетов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами