Критик сравнил Пугачеву с Челентано и призвал не списывать ее со счетов

Музыкальный критик Евгений Бабичев в разговоре с NEWS.ru призвал не списывать Аллу Пугачеву со счетов после выхода ее альбома «P.S.»

Он сравнил артистку с итальянским актером и певцом Адриано Челентано, который уже будучи в преклонном возрасте дал крупный концерт, после которого выпустил альбом с песнями с того концерта. По словам Бабичева, многие в тот момент думали, что это прощальный маневр культовой звезды, но спустя некоторое время Челентано выпускал и другой материал. В связи с этим критик выразил мнение, что Примадонна тоже может удивить россиян выступлениями или новыми песнями.

«Вот он ярко, громко хлопнул дверью, но после этого в творческой жизни Челентано было много интересного — альбом с певицей Миной Маццани, а в 2019 году каждую пятницу он выходил в прямом эфире со своим шоу. Я думаю, с Пугачевой прощаться не стоит. Это просто напоминание о себе», — отметил Бабичев.

Он считает, что сейчас новый альбом Пугачевой привлечет немало внимания, так как фанаты будут вслушиваться в треки и искать в них скрытые смыслы.

Ранее в сети вышел новый альбом Пугачевой.