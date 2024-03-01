Звезда «Ранеток» отреагировал на сообщения о задержании со свертком мефедрона

Актер Юрий Яковлев, звезда сериалов «Папины дочки» и «Ранетки», опроверг сообщения о задержании с наркотиками в Москве. В беседе с телеканалом «360» он заверил, что не знает, откуда в сети появилась такая информация.

«Вообще ничего не знаю об этом», — заявил актер.

По словам Яковлева, не было никакого задержания и его никто не обыскивал. Какое-либо отношение к наркотикам он также отрицает.

Напомним, сегодня появилась информация что 31-летнего актера задержали, когда он что-то закапывал в сугроб. В снегу позже рядом с ним сверток с мефедроном. Сообщалось, что на Яковлева завели уголовное дело и ему грозит до трех лет лишения свободы.

Чуть раньше с наркотиками в Москве попался актер Василий Прокопьев, известный россиянам по сериалам «Громовы» и «Сын отца народов».

Психиатр ранее объяснил, как вычислить у близких проблемы с наркотиками.