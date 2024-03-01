Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Джиган пообещал записать трек для дочери, которая захотела стать певицей

Рэпер Джиган напишет песню для дочери Леи после желания девочки заняться вокалом

close
100%
samoylovaoxana/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Рэпер Джиган в разговоре с NEWS.ru пообещал через несколько лет написать песню для своей дочери Леи.

«Она уже ходит на вокал. Говорит, я тоже буду петь, я тоже пою», — отметила блогер Оксана Самойлова.

Бизнесвумен уточнила, что Лея захотела заниматься вокалом после того, как старшая дочь Ариела записала свою первую песню. По мнению Самойловой, Лее стоит еще несколько лет поработать над своим пением, прежде чем она будет готова записывать трек от своего отца.

Самойлова и Джиган женаты с 2012 года. Модель и артист воспитывают сына Давида и трех дочерей — Ариелу, Лею и Майю. В феврале 2024 года рэпер рассказал, что планирует с женой завести пятого ребенка.

Самойлова заявила, что пятый ребенок «на подходе». Супруги хотят девочку. По мнению Джигана, с мальчиками тяжелее. Он переживает, что между старшим сыном Давидом и возможным младшим может возникнуть конкуренция.

Ранее Ольга Бузова пристыдила Ивлееву после слов о послании президента и выборах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами