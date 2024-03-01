Джиган пообещал записать трек для дочери, которая захотела стать певицей

Рэпер Джиган в разговоре с NEWS.ru пообещал через несколько лет написать песню для своей дочери Леи.

«Она уже ходит на вокал. Говорит, я тоже буду петь, я тоже пою», — отметила блогер Оксана Самойлова.

Бизнесвумен уточнила, что Лея захотела заниматься вокалом после того, как старшая дочь Ариела записала свою первую песню. По мнению Самойловой, Лее стоит еще несколько лет поработать над своим пением, прежде чем она будет готова записывать трек от своего отца.

Самойлова и Джиган женаты с 2012 года. Модель и артист воспитывают сына Давида и трех дочерей — Ариелу, Лею и Майю. В феврале 2024 года рэпер рассказал, что планирует с женой завести пятого ребенка.

Самойлова заявила, что пятый ребенок «на подходе». Супруги хотят девочку. По мнению Джигана, с мальчиками тяжелее. Он переживает, что между старшим сыном Давидом и возможным младшим может возникнуть конкуренция.

Ранее Ольга Бузова пристыдила Ивлееву после слов о послании президента и выборах.