Даня Милохин объяснил, зачем планирует отправиться в Казахстан

Блогер Даня Милохин в интервью sports24 раскрыл, зачем планирует на месяц отправиться в Казахстан.

«Это не переезд. Мы с командой едем туда на месяц в лагерь. Казахи — другие бойцы, они любят выпендриться тем, что они хороши в этом деле. Думаю, мне придется зацепиться, и не раз, с казахскими парнями. Нравится их дух, и от этих духовитых ребят мне хочется набрать больше уверенности», — отметил Милохин.

Он отметил, что планирует отправиться в тренировочный лагерь в Казахстане, где также пройдет медицинское обследование. Милохин напомнил, что у него достаточно плохое зрение. Блогер хочет проконсультироваться с врачами на тему операции и сроков восстановления после вмешательства.

16 февраля Милохин одержал победу над индийским блогером Аджмалом Ханом на турнире ALPHA FIGHT SERIES в Дубае. Поединок, который стал для россиянина дебютным в боксе, завершился по ходу первого раунда после того, как Милохин заставил соперника прижаться к канатам и нанес несколько акцентированных ударов по голове, вынудив главного судью досрочно остановить поединок.

Ранее Милохин объяснил, почему вышел на первый боксерский бой с флагом России.