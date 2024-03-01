«Невозможно вместить»: Алексей Гуськов о продолжении «Союза спасения» в виде сериала

Актер Алексей Гуськов, который сыграл князя Щербатова в фильме «Союз спасения», поддержал идею снять сериал про декабристов. Об этом он заявил в интервью kp.ru.

«Я обрадовался, что линии, которые в кинокартине существовали пунктирно, будут развернуты и доведены в сериальном формате. В фильм было объективно невозможно вместить все то количество сюжетных линий, которые были задуманы в этой истории. Поэтому создать сериал было правильным решением», — заметил Гуськов.

Он также отметил, что продолжение фильма стало для него возможностью более полноценно раскрыть своего персонажа. Гуськов считает, что период восстания декабристов можно назвать временем Александра Пушкина, которого в сериале не покажут. По мнению артиста, история «Союза спасения» рассказана талантливым режиссером, который старался объективно передать историческую действительность.

«Нет никаких перекосов: власть ли хороша или хорошо ли дворянство, которое представляли декабристы. «Дворянства назначенье — хранить народа честь и просвещение», — резюмировал актер.

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