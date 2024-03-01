От имени блогерши Блиновской запустили марафон

Адвокат блогерши Елены Блиновской Наталия Сальникова заявила, что мошенники взломали сайт женщины и запустили от ее имени марафон. Ее слова передает Life со ссылкой на Shot.

Защитница уточнила, что это уже пятый случай взлома соцсетей блогерши. По словам Сальниковой, сейчас Блиновская находится в СИЗО без доступа в интернет.

Недавно в Telegram-канале «Клиент всегда прав» появилась информация, что блогерша Блиновская запустила новый марафон «Blinovskaya Live!», в котором обещает лично пообщаться с каждым из участников и курировать процессы самостоятельно. На сайте курса пообещали, что женщина раскроет участникам «всю правду о своем задержании, о неуплаченных налогах и о том, кто стоит за всем этим». Курс продавали за 990 рублей, для оплаты мошенники опубликовали данные карты, заявив, что «платежная система вышла из строя».

22 января Блиновскую увезли в следственный изолятор №6 «Печатники» — ее перевели в СИЗО после того, как блогерша провела вечеринку с участием 15 гостей, среди которых якобы был свидетель по делу. В отношении Блиновской возбуждено уголовное дело о неуплате налогов на сумму 918 миллионов рублей. Ей грозит до 16 лет колонии — в случае, если суд признает ее виновной.

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