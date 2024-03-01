Появились первые снимки Zivert в кресле наставника «Голоса» после новостей о болезни

Появились первые снимки певицы Zivert в кресле наставника музыкального шоу «Голос» после слов артистки о творческой паузе из-за серьезного заболевания. Фотографии публикует «СтарХит».

«Мы Юлю бережем и чуть ли не пылинки с нее сдуваем. Работа в «Голосе» — большая нагрузка, но менее всего физическая. Ничто не мешает нашей прекрасной наставнице готовить со своей командой суперномера для следующих этапов конкурса. Юле здоровья», — заявил продюсер Первого канала Юрий Аксюта.

21 февраля Zivert объявила об отмене концертов на полгода из-за болезни. 33-летняя певица заявила, что проблемы со здоровьем преследуют ее уже полтора года, но в последнее время стали прогрессировать. Zivert призналась, что до последнего времени пыталась игнорировать боль, концентрируясь на работе и заглушая ее обезболивающими.

По данным Mash, исполнительница впервые едва не отменила свой концерт из-за проблем со здоровьем в 2022 году. Мероприятие проходило 27 ноября в Пятигорске. По данным канала, тогда певицу замучил остеохондроз: пришлось подключать врачей, но артистка все же отыграла программу.

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