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Ведущая «Спокойной ночи, малыши!» рассказала, что актер Капатов был похож на Мишутку

Телеведущая Оксана Федорова: озвучивший Мишутку Капатов был похож на своего героя

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Владимир Песня/РИА Новости

Одна из ведущих детского шоу «Спокойной ночи, малыши!» Оксана Федорова рассказала «Газете.Ru», что скончавшийся актер Игорь Капатов, озвучивший Мишутку, был очень эмоциональным и артистичным. По словам Федоровой, Капатов был очень похож на своего персонажа и искал новые краски в голосе и игре героя.

«Царствие небесное. Игорь был невероятно талантливый артист. Очень артистичный, эмоциональный, всегда старался импровизировать, находить новые краски в голосе и игре своего героя. Всегда отстаивал свою точку зрения касательно персонажа. Он на него был очень похож. Но мы работали в Останкино с ним, а после уже три студии сменилось. Вечная память», — сказала она.

29 февраля Башкирский государственный театр кукол сообщил о смерти российского актера Игоря Капатова, озвучивавшего персонажа Мишутку в детском шоу «Спокойной ночи, малыши!». Актер скончался на 71-м году жизни, причины смерти не уточняются.

Игорь Капатов родился в 1953 году в Горьком (ныне — Нижний Новгород). Он окончил Горьковское театральное училище искусств в 1977 году и присоединился к труппе Башкирского государственного театра кукол. В 1982 году он был принят в труппу Государственного академического русского драматического театра.

За свою карьеру Игорь Капатов снялся в 23 работах, в основном исполняя эпизодические роли. Он принимал участие в работе над детским шоу «Спокойной ночи, малыши!» с 2001 года.

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