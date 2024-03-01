Ведущая «Спокойной ночи, малыши!» рассказала, что актер Капатов был похож на Мишутку

Одна из ведущих детского шоу «Спокойной ночи, малыши!» Оксана Федорова рассказала «Газете.Ru», что скончавшийся актер Игорь Капатов, озвучивший Мишутку, был очень эмоциональным и артистичным. По словам Федоровой, Капатов был очень похож на своего персонажа и искал новые краски в голосе и игре героя.

«Царствие небесное. Игорь был невероятно талантливый артист. Очень артистичный, эмоциональный, всегда старался импровизировать, находить новые краски в голосе и игре своего героя. Всегда отстаивал свою точку зрения касательно персонажа. Он на него был очень похож. Но мы работали в Останкино с ним, а после уже три студии сменилось. Вечная память», — сказала она.

29 февраля Башкирский государственный театр кукол сообщил о смерти российского актера Игоря Капатова, озвучивавшего персонажа Мишутку в детском шоу «Спокойной ночи, малыши!». Актер скончался на 71-м году жизни, причины смерти не уточняются.

Игорь Капатов родился в 1953 году в Горьком (ныне — Нижний Новгород). Он окончил Горьковское театральное училище искусств в 1977 году и присоединился к труппе Башкирского государственного театра кукол. В 1982 году он был принят в труппу Государственного академического русского драматического театра.

За свою карьеру Игорь Капатов снялся в 23 работах, в основном исполняя эпизодические роли. Он принимал участие в работе над детским шоу «Спокойной ночи, малыши!» с 2001 года.

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