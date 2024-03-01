Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Стала известна причина смерти актера Игоря Капатова

Жена Капатова назвала осложнения после операции на сердце причиной смерти мужа

close
100%
Башкирский государственный театр кукол/VK

Актер Игорь Капатов, который более десяти лет озвучивал Мишутку в «Спокойной ночи, малыши!», ушел из жизни в больнице из-за осложнений после операции на сердце. Об этом ИА Регнум заявила супруга артиста Людмила.

«Игорь Альбертович ушел из жизни в больнице. У него были проблемы с сердцем, ему делали шунтирование, потом случилась какая-то инфекция. Сейчас сложно говорить», — сказала она.

Женщина сообщила, что занимается подготовкой к похоронам.

Одна из ведущих детского шоу «Спокойной ночи, малыши!» Оксана Федорова рассказала «Газете.Ru», что скончавшийся актер Игорь Капатов был очень похож на своего персонажа и искал новые краски в голосе и игре героя. По ее словам, он был очень эмоциональным и артистичным.

29 февраля Башкирский государственный театр кукол сообщил о смерти российского актера Игоря Капатова, озвучивавшего персонажа Мишутку в детском шоу «Спокойной ночи, малыши!». Актер скончался на 71-м году жизни.

Новость дополняется.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами