Стала известна причина смерти актера Игоря Капатова

Актер Игорь Капатов, который более десяти лет озвучивал Мишутку в «Спокойной ночи, малыши!», ушел из жизни в больнице из-за осложнений после операции на сердце. Об этом ИА Регнум заявила супруга артиста Людмила.

«Игорь Альбертович ушел из жизни в больнице. У него были проблемы с сердцем, ему делали шунтирование, потом случилась какая-то инфекция. Сейчас сложно говорить», — сказала она.

Женщина сообщила, что занимается подготовкой к похоронам.

Одна из ведущих детского шоу «Спокойной ночи, малыши!» Оксана Федорова рассказала «Газете.Ru», что скончавшийся актер Игорь Капатов был очень похож на своего персонажа и искал новые краски в голосе и игре героя. По ее словам, он был очень эмоциональным и артистичным.

29 февраля Башкирский государственный театр кукол сообщил о смерти российского актера Игоря Капатова, озвучивавшего персонажа Мишутку в детском шоу «Спокойной ночи, малыши!». Актер скончался на 71-м году жизни.

Новость дополняется.