Актриса, озвучившая «Степашку», рассказала о скончавшемся «Мишутке»: «талантливый, но сложный»

Заслуженная артистка России Наталья Голубенцева, озвучивающая зайчонка Степашку в программе «Спокойной ночи, малыши!», в беседе с «Газетой.Ru» выразила соболезнования в связи со смертью своего коллеги, Игоря Капатова, озвучивавшего Мишутку. По словам Голубенцевой, Капатов был талантливым человеком, но сложным в общении.

«Он был очень талантливым человеком, очень жалко его. Он был с немножко трудным характером, но это все оправдывалось его талантом. Я знаю, что он ко мне с большим уважением относился, но я его немножечко терзала. Мишутка у него был замечательный. Сложный в общении — я иногда ставила его на место. Но сейчас говорить об этом очень смешно, потому что можно было терпеть его сложный характер за счет таланта. В общем, все равно воспоминания о нем хорошие», — сказала она.

Голубенцева добавила, что последние годы не общалась с Капатовым и не знает причину его смерти.

29 февраля в социальных сетях Башкирского государственного театра кукол появилось сообщение о смети российского актера Игоря Капатова, озвучивавшего персонажа Мишутку в популярном детском шоу «Спокойной ночи, малыши!». Актер скончался на 71-м году жизни, причины его смерти не уточняются.

Игорь Капатов родился в 1953 году в Нижнем Новгороде (тогдашний Горький). Он окончил Горьковское театральное училище искусств в 1977 году и присоединился к труппе Башкирского государственного театра кукол. В 1982 году он был принят в труппу Государственного академического русского драматического театра.

За свою карьеру Игорь Капатов снялся в 23 работах, в основном исполняя эпизодические роли. Он принимал участие в детском шоу «Спокойной ночи, малыши!» с 2001 года.

Ранее умер актер «Санта-Барбары», женившийся на фанатке из России.