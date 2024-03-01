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Виктория Боня объяснила, почему полгода не может вернуться в Монако

Блогерша Боня заявила, что не может попасть в Монако из-за проблем с визой

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Global Look Press

Блогерша и телеведущая Виктория Боня сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что уже полгода не может вернуться в Монако.

Боня призналась, что в августе у нее истек срок действия вида на жительство в Монако. Она должна была заняться переоформлением документов в сентябре, однако не смогла этого сделать из-за пластической операции. Известно, что хирургическое вмешательство прошло в Лос-Анджелесе. Телеведущая объяснила, что для нее было очень важно сделать операцию именно в тех числах.

«Сейчас чтобы мне залететь, нужно получить D-визу. И D-визу делают сейчас для русских, ту, которая дает возможность получить вид на жительство, очень долго и сложно. Спасибо, конечно, Алексу и его семье, Алекс собрал все документы. Надеюсь, через две-три недели я получу D-визу и приеду в уже в Монако, продлю свой вид на жительство», — поделилась блогерша.

Боня проживала в Монако вместе со своей дочерью Анджелиной от бизнесмена Алекса Смерфита. Она рассталась с предпринимателем в 2017 году, однако приняла решение остаться жить за границей ради ребенка.

Ранее Виктория Боня рассказала, почему завидует Ольге Бузовой.

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