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В Риме скончался итальянский режиссер Паоло Тавиани

В возрасте 92 лет скончался именитый итальянский режиссер Паоло Тавиани

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Sebastian Reuter/Getty Images

На 93-м году жизни скончался итальянский режиссер Паоло Тавиани, создатель фильма-притчи «Ночь святого Лоренцо» и многих других кинокартин. Об этом сообщает газета il Messaggero.

Сообщается, что Тавиани умер в римской больнице после непродолжительной болезни. Вместе со своим братом Витторио Тавиани, Паоло снял более 20 кинокартин, многие из которых получили широкую огласку, большую популярность и награды.

Витторио Тавиани скончался в 2018 году, после чего Паоло снял фильм «Прощай, Леонора». Фильмы братьев Тавиани затрагивали проблемы сицилийской мафии, сопротивлению фашистам в середине 20 века, а также силы человеческой души.

До этого в возрасте 53 лет умер актер Павел Маркин, известный по сериалам «Моя прекрасная няня» и «Реальные пацаны».

Маркина не стало 4 февраля в машине скорой помощи. Актера похоронили 29 февраля. Причина смерти не сообщается.

Ранее стало известно, что умерла звезда «Ландыша серебристого» и «Деффчонок» Дарья Гончарова.

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