Гагарина выступила в метро после отказа исполнять гимн России

Певица Полина Гагарина бесплатно выступила перед слушателями на станции метро «Мичуринский проспект» в Москве. Об этом сообщает телеканал «360».

«Я хочу поздравить всех пассажиров самой молодой линии метро. Завтра исполнится целый год Большой кольцевой линии. Я вас с этим поздравляю», — сказала исполнительница.

В вестибюле московского метрополитена артистка исполнила такие свои хиты, как «Навсегда», «Бабочки», «Обезоружена» и «Спектакль окончен», а также новую композицию «Нагадай».

28 февраля Telegram-канал Mash сообщил, что Полина Гагарина не сможет выступить с гимном на футбольном матче между сборными России и Сербии. Причиной подобного решения артистки стало то, что Гагарина не смогла перенести запланированный до этого корпоратив.

Позднее стало известно, что исполнительница выступит на фестивале Алины Кабаевой. Гагарина представит свой хит «Команда» на предстоящем фестивале «Алина», который пройдет 2 марта в Сириусе.

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