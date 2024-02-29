Избившая Киркорова Кормухина стала почетными членом Союза десантников России

Певица Ольга Кормухина стала членом Союза десантников России, а также артистку наградили медалью «За участие в специальной военной операции». Об этом сообщает mk.ru.

«Теперь мы можем прыгать во все бассейны и «перевоспитывать жесткими методами» разных пупсов и королей помоек», — заявила заслуженная артистка РФ.

Тем самым, предполагает mk.ru, Кормухина намекает на недавнюю поездку своего коллеги Филиппа Киркорова в Донбасс. Она критиковала артиста за посещение ДНР, отметив, что это не та территория, куда «нужно отводить на отмывку подмоченной репутации разных деятелей». Также певица возмутилась возвращению Киркорова в шоу «Маска».

При этом, отмечает издание, Киркоров уже высказывался о конфликте с Кормухиной. Он признавался, что у них была «бурная молодость» и звезды даже дрались.

«Она все время меня била. Била, просто ужас какой-то», — говорил певец.

После попадания в скандал с «почти голой» вечеринкой Киркоров принес извинения, а в середине февраля стало известно, что он приехал в ДНР. Там он выступил с концертом в одном из местных госпиталей и встретился с участниками спецоперации.

Ранее сообщалось, что Орбакайте хочет выступить перед бойцами СВО.