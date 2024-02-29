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Беркович и Петрийчук предъявлено окончательное обвинение

Адвокат Бадамшин: Беркович и Петрийчук предъявили окончательное обвинение

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Станислав Красильников/РИА Новости

Адвокат Сергей Бадамшин заявил, что сейчас защита постановщицы Евгении Беркович и сценаристки Светланы Петрийчук приступила к ознакомлению с материалами дела на фоне предъявления женщинам окончательного обвинения. Его слова передает ТАСС.

«Сегодня Светлане Петрийчук и Евгении Беркович предъявлено обвинение в окончательной редакции по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма)», — заявил защитник.

Бадамшин добавил, что на следующей неделе планируется продление Беркович и Петрийчук срока содержания под стражей.

Предъявленное женщинам нарушение карается штрафом в размере от 300 тыс. до 1 млн руб. или в размере заработной платы осужденного за период от трех до пяти лет. Также Беркович и Петрийчук могут лишить свободы на срок от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности сроком до 5 лет.

13 февраля стало известно, что суд в Москве оставил под стражей драматурга Светлану Петрийчук и режиссера Евгению Беркович. В ноябре Беркович отпускали из СИЗО, чтобы она могла проститься со своей бабушкой — писательницей Ниной Катерли.

Женщин задержали в начале мая 2023 года по делу об оправдании терроризма из-за спектакля «Финист Ясный Сокол». Беркович поставила спектакль по сценарию Петрийчук.

Ранее стало известно, что Орбакайте хочет выступить перед бойцами СВО.

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